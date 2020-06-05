На автобане в Германии насмерть сбили дальнобойщика из Беларуси

Мужчину обнаружили в субботу 30 мая в 02.59. По предварительным данным, погибший пересекал дорогу и был сбит транспортным средством, которое пока не установлено.





Полиция нашла грузовик нашего соотечественника на стоянке для отдыха водителей Рессер-Марк. Почему он переходил дорогу, в настоящий момент неизвестно.





Расследование продолжается. Правохранители ищут автомобиль и водителя, который мог сбить дальнобойщика, а также возможных свидетелей.





За местом происшествия находится туннель Эрле, оборудованный камерами. Возможно, они зафиксировали проезд разыскиваемого транспортного средства.