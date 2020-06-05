В ГАИ назвали самые аварийные дни недели в году

Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в отделе ГАИ Центрального РУВД.





В эти дни в столице зарегистрировано, соответственно, 19,8 и 15,2 % происшествий от общего количества ДТП. А воскресенье признано самым спокойным днем — 10,5 % дорожных аварий.









Всего за это время на территории Минска случилось 237 ДТП, в результате которых 13 человек погибли и 253 получили травмы различной степени тяжести. В течение суток пик ДТП приходится на период с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00, спад начинается с полуночи и продолжается до 6:00.





— Анализируя аварийность, становится ясно, что наиболее часто в ДТП попадают люди в возрасте от 24 до 38 лет, — информирует ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Татьяна Ященко. — К авариям приводят невнимательность, игнорирование требований ПДД, стрессовые ситуации, использование мобильного телефона во время управления автомобилем, прием лекарственных препаратов, влияющих на способность управлять транспортным средством, употребление алкоголя, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, неисправность транспортного средства.



