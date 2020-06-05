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Дома возле Национальной библиотеки атакую летучие мыши

Минчане тревожатся и не знают, как решить эту необычную проблему.


«Нашли одну сидящей возле компьютерного стола»


- Во все дома третьей очереди строительства, окна которых сморят на проезжую часть ул. Кирилла Туровского, на лес и гимназию, залетают летучие мыши, - рассказала «Комсомолке» председатель товарищества жильцов «ТС Маяк-23» Инна. - На днях залетела летучая мышь в квартиру десятого дома, в других домах тоже были случаи. Нашли одну сидящей возле компьютерного стола. В прошлом году залетела одна в место общего пользования 14-го дома, мы ее аккуратненько взяли и вынесли на улицу. Еще в прошлом году залетела в квартиру мышь, напугала ребенка сильно. А вообще это началось еще два года назад. Мы не знаем, что с этим делать, люди спрашивают у меня, как у председателя, а я и не знаю, куда обращаться.

По словам собеседницы, мыши чаще всего залетают в квартиры весной и в начале лета, как правило, в этот период приходит по два-три сообщения от жильцов о подобных случаях. Больших проблем мыши не приносят: залетев квартиру, ведут себя мирно, ничего не громят и на домашних не нападают. Но все же иногда жильцы оказываются шокированы такими непрошенными гостями, тем более что чаще всего они объявляются ближе к ночи.

«Летучие мыши не опасны для человека»


Почему летучие мыши облюбовали этот жилой комплекс и что делать жильцам, чтобы избежать встреч с непрошеными гостями, «Комсомолке» рассказала Александра Ларченко, младший научный сотрудник лаборатории популяризации экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам».

- У летучих мышей нет цели залететь в квартиру к человеку, чаще всего это происходит случайно. Когда они охотятся за насекомыми, которые летают достаточно высоко, то залетают вслед за ними в какие-то пространства, те же квартиры. Летучие мыши не опасны для человека, не агрессивны. В любое время года нам звонят люди, в квартиры к которым залетели летучие мыши, это происходит не только в «Маяке». В сезон к нам обращаются в среднем несколько десятков человек. Дело в том, что урбанистическая среда Минска, а именно высокие дома, напоминают мышам скалы, в которых они комфортно себя чувствуют. А «Маяк» они облюбовали, потому что рядом есть парк и река - это среда обитания насекомых, которыми мыши питаются.

Всем, кто к нам обращается, я советую одно и то же: если животное не повреждено, на него не напало домашнее животное, то откройте окно - и оно само вылетит. Тем, кто хочет оградить себя от таких ситуаций, стоит постав ь на окно москитную сетку. Чтобы дети и другие домочадцы не пугались подобных случаев, нужно объяснить, что это вполне нормально и никакой опасности от летучих мышей нет.

А можно ли заразиться от летучей мыши коронавирусом?


Сейчас проводится много исследований, которые пытаются выяснить, действительно ли люди заразились коронавирусом от летучих мышей. И исследования дают абсолютно противоположные версии. Поэтому сейчас нельзя с уверенностью сказать, правда ли заражение началось с летучей мыши, потому что нужно больше времени на исследования.

Но даже если это и так, в Беларуси крайне маловероятно заразиться от мыши коронавирусом. Ведь нужно понимать, что белорусская популяция не перемешивается с китайской, между ними очень большое расстояние. Да, некоторые летучие мыши бывают перелетными, но в Китай наши мыши не летают, как и китайские к нам.

Да и в целом случаи передачи каких-либо болезней от летучих мышей крайне редки, потому что они не контактируют с человеком. Даже в Европе, где есть обширная база регистрации передачи заболеваний от летучих мышей, случаи передачи заболевания регистрируются только среди ученых, которые с ними плотно и долго контактируют. Поэтому если вы не лезете голыми руками в пасть животного, вам абсолютно нечего бояться.
KP.by
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