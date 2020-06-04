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В выходные 6 - 7 июня в Беларусь придет лето, а на следующей неделе - плюс 32

Тепло будет по всей стране, а дожди прекратятся только по востоку.


Уже в ближайшие выходные, 6 - 7 июня, в Беларусь придет настоящее лето. А затем - и жара, которая сменит затянувшуюся пасмурную погоду. Но пока только на востоке страны. Правда, и там осадки еще зацепят выходные, пишет "Комсомольская правда".

Итак, в субботу, 6 июня, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 11 - 16 градусов, днем - 19 - 25, а по Гомельской области воздух прогреется до плюс 27 градусов.


В воскресенье, 7 июня, погода существенно не изменится - тоже теплая и с дождями, по юго-востоку потеплеет еще больше.

По прогнозам белорусских синоптиков, начало следующей недели тоже выдастся теплым и даже жарким, особенно в восточной части республики. Например, в Гомеле во вторник, 9 июня, ожидается до плюс 32 градусов!
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