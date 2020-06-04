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Линкявичюс — Макею: Литва поможет Беларуси в борьбе с пандемией COVID-19

4 июня министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в телефонном разговоре поздравил белорусского коллегу Владимира Макея с продолжением работы в новом правительстве.

Линас Линкявичюс и Владимир Макей / БЕЛТА​

"Я уведомил министра о принятом правительством Литвы решении об оказании гуманитарной помощи Беларуси в борьбе с пандемией и еще раз призвал реализовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения", — передает пресс-служба МИД Литвы слова Линкявичюса, передает "Еврорадио".

В Литве, в отличие от Беларуси, был введен жесткий карантин во время COVID-19. Сейчас в сутки там фиксируют всего по несколько новых случаев заболевания. 

Также глава литовской дипломатии призвал продолжать диалог по политическим и экономическим вопросам и напомнил о болезненной для Литвы теме — Белорусской АЭС. Он напомнил Макею, что Беларусь обещала Еврокомиссии реализовать рекомендации международных экспертов до начала работы АЭС.


Литва — самый активный противник Белорусской АЭС, расположенной недалеко от границы. Запуск БелАЭС запланирован на лето 2020 года. 

Кроме того, литовский министр подчеркнул, что его страна заинтересована в независимой и демократической Беларуси. Официальная Вильня поможет Минску диверсифицировать поставки энергоносителей. Ожидается, что на этой неделе в Клайпедский порт прибудет американский танкер с нефтью для Беларуси. 

Говоря о предстоящих президентских выборах в Беларуси, Линкявичюс выразил надежду, что они пройдут с соблюдением международных стандартов, когда будут созданы равные условия для всех кандидатов, а также для самовыражения гражданского общества.
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