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Опубликован ранее низвестный рассказ Хемингуэя

Рассказ повествует об охоте на большого марлина.

Хемингуэй работал над рассказом между 1936 и 1956 годом
© twitter.com

Ранее неизвестный рассказ Эрнеста Хемингуэя "Погоня, как счастье" был опубликован в июньском номере издания The New Yorker. Рассказ является автобиографическим, а его название придумал сын писателя.

Рукопись случайно нашел в библиотеке и музее Джона Ф. Кеннеди в Бостоне внук писателя Шон Хемингуэй, сообщает издание. Главного героя произведения зовут Эрнест Хемингуэй, рассказ повествует о том, как он и его друзья охотились на большого марлина.

У рукописи не было названия, поэтому его выбрал сын Хемингуэя Патрик. По словам внука писателя, название очень удачное, поскольку рассказ повествует не столько о рыбалке, сколько об удовольствии, которое она приносит. Сын писателя выбрал такое название в качестве отсылки к книге отца "Зеленые холмы Африки". "Погоня, как счастье" был озаглавлен последний раздел книги.


Действие рассказа происходит в 1933 году. Его сюжет чем-то напоминает знаменитую повесть "Старик и море", которая была опубликована в 1952 году. По мнению внука Хемингуэя, писатель работал над рассказом между 1936 и 1956 годом.
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