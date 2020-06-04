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Латвия отменит карантин 9 июня

Латвия 9 июня отменит режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с коронавирусом.

Об этом заявил в четверг на внеочередном заседании правительства премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Девятого июня режим чрезвычайной ситуации в Латвии будет прекращен, но ряд ограничений останется", - сказал Кариньш.

О том, какие ограничения останутся в силе, будет объявлено позже.

Начиная заседание правительства, он заявил, что первому из законов о COVID-19 Сейм присвоил статус высокой срочности, который необходим для того, чтобы не пришлось продолжать чрезвычайной ситуации.

За присвоение закона статуса срочности проголосовали 69 депутатов. Им еще предстоит голосовать за сам законопроект.


Чтобы законы могли вступить в силу до 9 июня, их нужно провозгласить позже в понедельник, 7 июня.

Чрезвычайная ситуация в Латвии была объявлена ​​12 марта. В связи со снижением распространения нового коронавируса, правительство решило ослабить ограничительные меры.
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