На стене в центре Бреста утром 4 июня брестчане заметили свеженький стрит-арт, связанный с недавними событиями в Гродно. Неизвестный художник изобразил милиционера, сидящего на лавочке, который плачет и думает об Оскаре.





В 12.45 брестского «милиционера» со стены частично сорвали, пишет TUT.BY









В Бресте появился стрит-арт: милиционер сидит на лавочке, согнувшись от боли, и мечтает об Оскаре после задержания Тихановского. Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК. Брестская газета





А вот фото, которое послужило основой для создания стрит-арта. Оно сделано вскоре после задержания блогера Сергея Тихановского.









Как видим, художник внес некоторые коррективы: снял милиционеру маску, закрыл лицо руками, добавил слезы и мысли о главной премии американских киноакадемиков.





Спустя несколько часов стрит-арт был практически полностью содран со стены. Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК.



