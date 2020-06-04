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В среду, 3 июня, после экзаменов по языкам на самоизоляцию ушел один из 11-х классов СШ № 2 Лунинца. Коронавирус, рассказала TUT.BY одна из школьниц, обнаружили у их одноклассника.





— 30 мая у нас была консультация перед экзаменом по математике, — говорит ученица. — Этот мальчик был вместе с нами. Позже выяснилось, что у его папы коронавирус — и одноклассник оказался контактом первого уровня. Ему сделали тест, и на экзамены он уже не приходил. А мы успели сдать математику и языки — русский и белорусский. Вчера, видимо, пришел его результат. После экзамена нам сообщили, что у нашего одноклассника коронавирус, а мы — контакты первого уровня и уходим на самоизоляцию.





Впереди у класса были экзамены по истории Беларуси и иностранному, но сдавать их выпускникам уже не нужно.





— Сегодня ко мне приехали, взяли мазок на «ковид», думаю, у одноклассников тоже, — продолжает собеседница. — Вместо экзаменов в аттестат нам выставят годовые оценки. Это всех устраивает. Я, например, совсем не расстроилась из-за данной ситуации. Сейчас спокойно готовлюсь к ЦТ. Самоизоляция длится 14 дней, поэтому на тесты мы успеем.





Информацию о том, что 11 класс СШ № 2 Лунинца ушел в самоизоляцию и ученики освобождены от экзаменов, TUT.BY подтвердили в главном управлении по образованию Брестского облисполкома. В остальных школах города, отметили в ведомстве, выпускные испытания проходят в штатном режиме.





СШ № 2 не единственная школа Брестской области, где 11-классники оказались на самоизоляции. Освобождены от экзаменов выпускные классы СШ № 1 Малориты, а также Парохонской средней школы Пинского района. Как сообщили в главном управлении по образованию Брестского облисполкома, основанием послужили предоставленные центрами гигиены и эпидемиологии списки школьников, которые на даты проведения выпускных экзаменов находятся на самоизоляции.





По информации TUT.BY, в средней школе № 1 Малориты выпускной класс всего один. Коронавирус выявили у одной из учениц. Об этом девушка и ее одноклассники узнали еще до экзаменов, поэтому школьные испытания ребята не проходили. Сейчас выпускники ждут результаты тестов на COVID-19, поддерживают заболевшую одноклассницу и готовятся к ЦТ.









Освобождена от экзаменов и часть 9-классников СШ № 2 Клецка. Коронавирус обнаружили у одного из педагогов. Ребята ушли в самоизоляцию как контакты первого уровня.





— У нас в школе один девятый класс. Первый экзамен сдавали пять человек, сегодня был второй — белорусский язык, его писали девять учеников, — отметили в учебном заведении. — Четверо из тех, кто накануне находился в самоизоляции, получили отрицательный результат теста на COVID-19, поэтому смогли прийти на экзамен.





На данный момент, рассказали в школе, в 9 классе у них 20 человек. Двое из ребят не сдавали сегодняшний экзамен, так как освобождены по болезни, девять находятся дома как контакты.





— Учащимся, которые освобождены от выпускных экзаменов, в качестве итоговых отметок выставляются годовые отметки, — пояснили в главном управлении по образованию Брестского облисполкома.





Такая же ситуация и с 9-классниками, сообщали ранее в Министерстве образования. По данным ведомства, в период проведения экзаменов центры гигиены и эпидемиологии должны предоставлять в соответствующий отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, которые болеют COVID-19 или находятся на самоизоляции. В этих списках содержится информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов.





— На основании полученной информации местные органы управления образованием готовят приказ об освобождении учащихся от выпускных экзаменов и оперативно доводят его до учреждений общего среднего образования, — говорилось в телеграм-канале Министерства образования. — Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки.