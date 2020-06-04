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В Беларуси почти 46 тысяч случаев COVID-19. Второй день выписанных больше, чем инфицированных

В Беларуси, по данным на 4 июня, 45 981 случай COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост — 865 новых инфицированных за последние сутки. Шестой день показатель ниже 900 случаев.

В Беларуси почти 46 тысяч случаев COVID-19. Второй день выписанных больше, чем инфицированных
Выздоровели и выписаны 21 162 пациента (плюс 991 за последние сутки). Количество выздоровевших второй день больше количества новых зараженных. Вчера эти показатели были 976 и 861 соответственно. Напомним, что по новому приказу Минздрава тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закрывают через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).

По данным на 4 июня, с начала пандемии умерли 253 пациента (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 585 065 тестов. За последние сутки — 11 366. Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 7,6 (вчера было 8%, позавчера — 8,9%, днем ранее — 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Сколько пациентов находится на амбулаторном лечении, а сколько в стационарах, на ИВЛ — не сообщается. Также в сообщении Минздрава по ситуации с COVID-19 нет разбивки по регионам. Известно, что на плато уже вышла Гомельщина, а пик заболеваемости отмечается в Бресте, там эпидемиологическая ситуация по COVID-19 напряженная. Ежедневно с пневмонией госпитализируются более 100 горожан. На городском уровне медпомощь больным пневмонией оказывается в центральной городской и брестской городской больницах. Мест пока хватает.

Как рассказала TUT.BY заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, устойчивое снижение заболеваний COVID-19 в Беларуси прогнозируется на конец мая — начало июня.


Белорусские ученые говорят, что математические расчеты показывают: общее количество заболевших в Беларуси может достичь 56 тысяч человек. Середина эпидемии в стране пройдена 15 мая, когда количество заболевших достигло 50% от общего прогнозного. Уменьшение уровня заболеваемости до 100 новых случаев в день может произойти с 20 июля.

С 21 мая в Беларуси изменились правила оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Пациентам в больнице теперь будут давать лекарства от развития тромбоза, а тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закроют через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).

ВОЗ рекомендует Беларуси перенос всех массовых мероприятий, внедрение форматов удаленной работы и дистанционного обучения, приостановку деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов и др.

Вторая волна эпидемии коронавируса неизбежна, а вирус останется с нами, пока не появится безопасная вакцина и методы лечения, считает директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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