Певец Александр Рыбак рассказал зависимости
Победитель международного вокального конкурса «Евровидение-2009» Александр Рыбак признался в зависимости от антидепрессантов и снотворного.
Фото: @rybakofficial
Об этом он рассказал в Instagram.
Певец отметил, что до сих пор скрывал свою зависимость, которая продолжалась 11 лет. «Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации (при помощи моих врачей) и постепенно прихожу в порядок», — рассказал Рыбак.
По словам исполнителя, зависимость от таблеток сделала его «слабым и напуганным», а также крайне негативно отразилась на общем состоянии организма и испортила отношения с людьми. «Она почти уничтожила мою волю к жизни», — добавил он.
14:36 04/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение