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Трагедия в Речицком районе. Местные говорят, мать зарезала сына, а затем сама повесилась

В деревне в Речицком районе нашли убитыми мать и ребенка

Официально о трагедии пока не сообщается, но по словам местных жителей, мать зарезала сына и покончила с собой

В деревне Озерщина Речицкого района 4 июня нашли тела 12-летнего ребенка и его 33-летней матери.

- Следователи устанавливают обстоятельства смерти. Тела были обнаружены ночью в квартире. Смерть подростка носит криминальный характер. По предварительным выводам экспертов, смерть женщины наступила в результате самоповешения, - рассказали в Следственном комитете.


Местные жители говорят о том, что мать зарезала сына, а затем сама повесилась. В сельсовете и школе отказались сообщить о том, что известно о трагедии:

- Мы ничего не комментируем, пока ничего не ясно, сами ничего не знаем. Мама и сын жили вдвоем. На учетах у нас не состояли.

Деревня Озерщина - большая, там есть многоквартирные дома.

- Это произошло в 5-этажке, там женщина снимала квартиру. Несколько лет назад у нее умер муж. Сама она родом из другой деревни. Что случилось, никто ничего не знает.
kp.by
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