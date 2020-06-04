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Жесть! Тело одного младенца мать держала на балконе, второго — в морозильной камере

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, ночью 3 июня в милицию поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Фрунзенского района Минска тел двух младенцев.

40-летняя женщина рассказала во время распития спиртного со знакомыми мужчинами сообщила им, что в квартире находятся тела её новорожденных детей. Те сообщили об этом в правоохранительные органы.

Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и специалистами ГКСЭ проведён осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти новорожденных.

В ходе осмотра тело одного ребёнка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть.

По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что это не первый такой случай. В 2013 году в домашней морозилке  в Минске нашли три трупа младенцев.
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