40-летняя женщина рассказала во время распития спиртного со знакомыми мужчинами сообщила им, что в квартире находятся тела её новорожденных детей. Те сообщили об этом в правоохранительные органы.





Следственно-оперативной группой совместно с сотрудниками ГУВД Мингорисполкома и специалистами ГКСЭ проведён осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти новорожденных.





В ходе осмотра тело одного ребёнка было обнаружено на балконе, тело другого младенца, со слов матери, она хранила в морозильной камере. В момент приезда группы женщина пыталась его скрыть.





По данному факту УСК по городу Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса. Женщина задержана. Все обстоятельства произошедшего выясняются.