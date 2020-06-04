Бывший глава британской разведки: коронавирус был создан людьми
Бывший глаза британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 был создан в лаборатории в китайском городе Ухань.
Об этом пишут зарубежные интернет-сайты. Бывший глава разведки сделал такие выводы, ознакомившись с научными докладами авторитетных учёных.
В докладе говорится, что ученые выявили «вставленные участки на поверхности вируса Sars-CoV-2», что свидетельствует об искусственном происхождении вируса, пишет belnovosti.by
По мнению военного, вспышка коронавируса произошла в результате несчастного случая в лаборатории. Ошибка сотрудников вирусной лаборатории привела к пандемии международного масштаба.
Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству.
Стоит отметить, что ранее ВОЗ и Пентагон заявляли, что коронавирус действительно имеет природное происхождение. Однако ВОЗ проводит повторное расследование по этому вопросу.
13:54 04/06/2020
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