В разных медиа продолжает появляться информация, что такая помощь в Беларусь все же продолжает поступать.





Не всю ее власти соглашаются принимать по малопонятным причинам. Пример, фактические отказы на известные предложения из Вильнюса и в последнее время принять из Москвы такую продукцию. Но в госСМИ РБ этого почти не заметили.





А тем временем, в Гродно и Минске вскоре снова должны услышать Варшавскую мелодию. Как стало известно, соседняя Польша решила направить, уже второй за время пандемии, антиCOVID гумконвой. Как ожидается, эта автоармада пожарников, полиции и пограничников ( около 50 грузовиков с 300 тонным грузом) должна пересечь польско-беларускую границу и появиться 5 июня на территории Беларуси.









По некоторым данным, в грузовиках будут 5 млн (масочек) респираторов, 250 тыс. литров дезинфекционной жидкости, 30 шт. ИВЛ, больше 20 тыс. упаковок лекарств (антиковид), 50 тыс. тестов на Ковид, халаты 10 тыс. шт., комбинезоны 10 тыс. шт., 20 тыс. щитков на голову. Предполагается, что десятая часть этого гуманитарного груза останется для медучреждений Гродно, Щучина, Лиды и Волковыска. Как и во время недавнего первого (90 т) польского гумконвоя, остальное должны довезти до Минска. Насколько известно, это станет самая большая гуманитарная помощь, которую Беларусь получала от кого либо. По некоторым оценкам, не один миллион евро.





И первая такого рода помощь среди участников евросоюзного проекта «Восточное партнерства», запущенного по инициативе Польши и Швеции. Остальные его страны-участники также должны получить. Но значительно в более скромных объемах. Кстати, по сравнению с польским, скромнее выглядит и китайский авиа гумконвой.





По официальной информации за четыре рейса из Китая в Беларусь было направлено около 112 тонн груза для борьбы с COVID-19. Что касается таких гумконвоев для Беларуси с мелодией подмосковные вечера , то они также были. Но в медийном пространстве больше слышны подмосковные мелодии про гумконвои на Донбассе.





В определенной степени видится многозначительный символизм в том, что старт столь масштабного гумконвоя из-за Буга пришелся на 31 годовщину первых частично свободных выборов в Польше. Тогда страна начала выходить из зоны влияния СССР. Некоторые наблюдатели сегодня склонны видеть в поведении Минска подобный процесс выхода из зоны влияния РФ. Но без частично свободных каких-либо выборов. Они полагают, что такова беларуская специфика.





Как отмечает известный специалист по истории новейшей Польши, профессор Анжей Дудек, те выборы в 1989 году были не столько «за оппозицию», сколько «против власти». И он считает, что в целом мирная трансформация в Польше прошла успешно.





Судя по нарастающим настроениям сегодня значительной части белорусов, которые все активнее подключаются к процессам, связанными с объявленными властями президентскими выборами, они все же склонны увидеть и для себя исторический шанс мирной трансформации в Беларуси.







