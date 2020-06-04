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Выбраны первые три космических туриста для полета на корабле SpaceX

Определены первые три туриста, которые полетят на Международную Их имена объявят через месяц.

 Полет запланирован на вторую половину 2021 года и должен состояться в составе профессионального командира и трех туристов, пишет telegraf.by

Определены первые три туриста, которые полетят на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Об этом заявил исполнительный директор фирмы Axiom Space Майкл Саффредини, передает CNBC в четверг, 4 июня.


При этом их имена объявят через месяц. Еще в марте Axiom Space заказала у компании SpaceX полет Crew Dragon на МКС с экипажем в составе профессионального командира и трех туристов во второй половине 2021 года.

Теперь компания ведет переговоры с потенциальными туристами для последующих двух полетов, которые будут осуществляться раз в полгода.
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