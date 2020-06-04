Воинскую присягу новобранцы примут не так, как раньше

Наталья Гаврусик. Такое решение принято из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, вызванной распространением коронавируса COVID-19. Об этом информагентству «Sputnik Беларусь» рассказала официальный представитель Минобороны





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Из-за эпидемии коронавируса ведомство изменило несколько правил прибытия новобранцев и проведения воинского призыва. В Минске и областных центрах не проводились торжественные мероприятия, посвященные отправке нового пополнения в войска, а каждый призывник по прибытии в призывной пункт получал медицинскую маску и перчатки. У новобранцев минимум дважды измеряли температуру: при прибытии в призывной пункт и воинскую часть.





«Прибыв к месту службы, все молодое пополнение прошло через двухнедельную изоляцию. В это время они не контактируют с остальными военнослужащими – отдельно проживают и питаются», – рассказала Наталья Гаврусик.





Во время двухнедельной изоляции новобранцы живут с «администрацией нового пополнения» – сержантами и офицерами, которые работают только с вновь прибывшими. Теоретические и практические занятия проходят только в составе сформированных подразделений. Молодое поколение не допускают к остальным солдатам и офицерам.





«После завершения двухнедельной изоляции они вливаются в коллектив и продолжают полноценную подготовку к принятию присяги», – отметила пресс-секретарь Минздрава.









Она с сожалением подчеркнула, что в этом году торжественная церемония пройдет без приглашенных родителей, родственников и друзей новобранцев. Абсолютное большинство военнослужащих примет присягу в субботу 13 июня. По ее словам, тяжело сейчас и остальным солдатам, потому что из-за эпидемиологической ситуации отменены увольнительные и отпуска.





«Она будет проходить в торжественной обстановке со всеми необходимыми для этого атрибутами и церемониалом, только без родственников и близких людей. Фактически, в Беларуси впервые принятие воинской присяги пройдет без родственников и близких людей», – резюмировала Наталья Гаврусик.



