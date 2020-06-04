+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В здание аэропорта не будут пускать провожающих

Национальный аэропорт Минск сообщает: в аэропорту начинают действовать новые правила безопасности в связи с пандемией коронавируса. Теперь в здание аэровокзала (терминала) не будут пускать провожающих (за исключением отдельных случаев).



Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) выпустили совместный Протокол. В нем определены меры по обеспечению безопасности здоровья авиапассажиров и авиационного персонала в условиях возобновления регулярных полетов с учетом требований по снижению риска распространения COVID-19.

Отдельные положения Протокола для аэропортов:

 Доступ к терминалам аэропорта должен быть предоставлен только пассажирам, членам экипажа и персоналу (аэропорта и других поставщиков услуг, которые должны войти в терминал для выполнения своих задач). Сопровождающим лицам следует предоставлять доступ в терминал только в особых обстоятельствах (сопровождение или встреча пассажира с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей, лиц пожилого возраста).

В аэропорту должна быть обеспечена возможность дистанцирования пассажиров (расстояние между людьми — 1,5 м.), должны быть усилены меры по уборке и дезинфекции терминала, обеспечены меры гигиены персонала и пассажиров.

При входе в терминал должен проводиться температурный скрининг всех входящих в здание лиц. Лица с повышенной температурой тела направляются на повторную проверку в санитарно-карантинный пункт аэропорта, по решению санитарно-карантинного пункта к прохождению предполетных и послеполетных процедур в аэропорту не допускаются.

Для выполнения всех положений Протокола руководство Национального аэропорта Минск просит пассажиров соблюдать следующие правила по прибытию в аэропорт:

 — использовать защитные маски сразу после входа в терминал и до выхода из аэропорта;

 — чаще обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;

 — соблюдать социальную дистанцию при нахождении в аэровокзальном комплексе аэропорта (1,5 метра между людьми);

 — соблюдать дыхательный этикет (закрытие рта и носа бумажным полотенцем или согнутым локтем, когда чихаете или кашляете, даже когда носите маску);

 — ограничить прямой контакт (касание) любых поверхностей в аэропорту.

Лицам, не соблюдающим указанные меры безопасности, может быть отказано в доступе в здание терминала аэропорта.

Для обеспечения возможности соблюдения социальной дистанции для пассажиров и персонала аэропорта, а также во избежание лишних контактов, встречающих и провожающих л в здание терминала просят не входить. Проводить/встретить своих близких, друзей или коллег можно на улице у входа в аэровокзал.
The Village
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
«А мы пойдём на север»
Владимир Подгол
Что с головой у главы?
Александр Томкович
Заметки члена инициативной групы
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru