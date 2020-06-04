В здание аэропорта не будут пускать провожающих









Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) выпустили совместный Протокол. В нем определены меры по обеспечению безопасности здоровья авиапассажиров и авиационного персонала в условиях возобновления регулярных полетов с учетом требований по снижению риска распространения COVID-19.





Отдельные положения Протокола для аэропортов:





Доступ к терминалам аэропорта должен быть предоставлен только пассажирам, членам экипажа и персоналу (аэропорта и других поставщиков услуг, которые должны войти в терминал для выполнения своих задач). Сопровождающим лицам следует предоставлять доступ в терминал только в особых обстоятельствах (сопровождение или встреча пассажира с ограниченными возможностями, несопровождаемых детей, лиц пожилого возраста).





В аэропорту должна быть обеспечена возможность дистанцирования пассажиров (расстояние между людьми — 1,5 м.), должны быть усилены меры по уборке и дезинфекции терминала, обеспечены меры гигиены персонала и пассажиров.





При входе в терминал должен проводиться температурный скрининг всех входящих в здание лиц. Лица с повышенной температурой тела направляются на повторную проверку в санитарно-карантинный пункт аэропорта, по решению санитарно-карантинного пункта к прохождению предполетных и послеполетных процедур в аэропорту не допускаются.





Для выполнения всех положений Протокола руководство Национального аэропорта Минск просит пассажиров соблюдать следующие правила по прибытию в аэропорт:





— использовать защитные маски сразу после входа в терминал и до выхода из аэропорта;





— чаще обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;





— соблюдать социальную дистанцию при нахождении в аэровокзальном комплексе аэропорта (1,5 метра между людьми);





— соблюдать дыхательный этикет (закрытие рта и носа бумажным полотенцем или согнутым локтем, когда чихаете или кашляете, даже когда носите маску);





— ограничить прямой контакт (касание) любых поверхностей в аэропорту.





Лицам, не соблюдающим указанные меры безопасности, может быть отказано в доступе в здание терминала аэропорта.





Для обеспечения возможности соблюдения социальной дистанции для пассажиров и персонала аэропорта, а также во избежание лишних контактов, встречающих и провожающих л в здание терминала просят не входить. Проводить/встретить своих близких, друзей или коллег можно на улице у входа в аэровокзал.