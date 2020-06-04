



После экзамена 1 июня один из школьников узнал, что его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает Еврорадио





«Экзамены они сдавать не будут. Ученики на самоизоляции до 14 июня. Некоторые в процессе проверки. Есть заболевшие учителя, четыре человека, у них подтвердился тест. По-моему, учащимся будут поставлены годовые оценки, без сдачи экзаменов», - сообщила замдиректора Парохонской средней школы Наталья Токарь.



