В Пинске целый класс ушел на самоизоляцию после сдачи выпускного экзамена
Ученики 11 класса средней школы в Пинском районе все классом отправились на карантин после сдачи первого выпускного экзамена – изложения по белорусскому языку.
После экзамена 1 июня один из школьников узнал, что его тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает Еврорадио.
«Экзамены они сдавать не будут. Ученики на самоизоляции до 14 июня. Некоторые в процессе проверки. Есть заболевшие учителя, четыре человека, у них подтвердился тест. По-моему, учащимся будут поставлены годовые оценки, без сдачи экзаменов», - сообщила замдиректора Парохонской средней школы Наталья Токарь.
07:53 04/06/2020
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