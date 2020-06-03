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Более двух недель на ИВЛ: священник из Ошмян в критическом состоянии

Настоятель костела в Ошмянах Ян Пузына был госпитализирован с коронавирусом месяц назад.

Ксёндз Ян Пузына. Пальмавая (Вербная) нядзеля 2017. Фота: Яўген Ерчак, TUT.BY

Настоятель костела в Ошмянах Ян Пузына был госпитализирован с коронавирусом месяц назад. Он в критическом состоянии уже две недели. Ранее он сравнивал коронавирус с обычным гриппом.

«Уже более двух недель ксендз Ян Пузына находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), введен в искусственную кому. Врачи говорят, что его состояние стабильно тяжелое», — рассказал Hrodna.life пресс-секретарь Гродненской курии, ксендз Юрий Мартинович.

Что случилось со священником из Ошмян?

Несмотря на меры безопасности, принятые в белорусских костелах, Пузына не отменил массового целования креста в Вербное воскресенье в своем приходе. В последнее воскресенье апреля он проводил там бежмование (миропомазание), хотя в других костелах оно было перенесено на осень. В начале мая у священника выявили коронавирус.


После госпитализации священника Пузыны костелы в ошмянском деканате были закрыты на карантин: публичные мессы и другие службы с участием верующих не проводились. Костелы были открыты для тех, кто хочет молиться индивидуально. Теперь они снова открыты для всех, службы проходят нормально.

«Священники и верующие соблюдают все рекомендации епископа гродненского, а также местных властей и служб здравоохранения», — сказал ксендз Юрий Мартинович. По его словам, все католические священнослужители ошмянского деканата здоровы и чувствуют себя хорошо.

Большие праздники сейчас не организуют

Ксендз Юрий считает, что ситуация со священником Яном повлияла на церковь. Все священники и верующие стараются строго соблюдать правила гигиены.

Все приходы воздерживаются от организации религиозных праздников и других мероприятий с большим количеством участников.

«В храмах проводятся только мессы, которые посещают немногие люди. Они остаются дома, многие верующие участвуют в воскресных и праздничных мессах онлайн. Все пастырские акции и ежегодные летние инициативы были отложены. Пока сложно говорить о конкретных датах».

Участвовать в мессе можно онлайн

С 17 мая телеканал «Гродно плюс» организует ежедневные трансляции служб из Фарного костела. Трансляция мессы начинается в 15.00.
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