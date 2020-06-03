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На племянницу Майкла Джексона напала расистка и нанесла ей семь ножевых ранений

На фоне масштабных протестов в США против расизма, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, 25-летняя племянница покойного певца Майкла Джексона Ясмин Джексон сообщила в Instagram, что подверглась нападению на почве расовой ненависти.


“Меня ударили ножом семь раз прямо возле моего дома — потому что „я — ниггер“. Эта женщина погналась за мной и начала бить меня ножом. Она сказала это потому, что я — ниггер. И это все, что я услышала от нее”, — написала Ясмин.

“Я не могу двигать шеей. Я боюсь быть одна”, — добавила она. Джексон сказала, что просила людей спасти ее, но сначала никто ей не помог. Лишь потом ей помогли несколько человек, которым девушка благодарна.

“Я молю Господа, чтобы вы исцелились, если у вас в сердце есть ненависть к черным. Я не заслужила этого, никто не заслужил. И я все еще горжусь тем, что я черная”, — написала мисс Джексон.

Она хочет добиться, чтобы ее обидчице, которая была задержана, предъявили обвинения в попытке убийства и преступлении, совершенном на расовой почве.
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