Грузия потребует от туристов отрицательный тест на коронавирус

По его словам, Грузия хочет стать и остаться "свободной от коронавируса", поэтому будет требовать от туристов справку об отрицательном результате лабораторного ПЦР-теста на коронавирус.

"У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят... Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила", - заявил Георгий Гахария.





Премьер добавил, что предусмотрят возможность сдать ПЦР-тест и внутри страны, но только в исключительном порядке.





Туристические группы, по его словам, будут размещаться только в "зеленых зонах" - гостиницах, которые пройдут спецпроверку министерства здравоохранения на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировки гостей и тому подобное.









"К нашим традициям - кухне, вину, песням, гостеприимству и так далее - мы должны добавить еще один мощный бренд: Грузия как страна, эффективная в борьбе с коронавирусом и свободная от вируса. Иначе мы поставим под угрозу репутацию страны", - отметил Георгий Гахария.





Напомним, Грузия планирует принимать иностранных туристов с 1 июля.





На сегодня в стране зарегистрировано 800 случаев коронавируса и 13 смертей, из них один - за последние сутки. Выздоровели уже 640 больных.