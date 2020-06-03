Саша Костак попал в Республиканский научно-практический центр детской хирургии в тяжелом состоянии. Мальчик родился со сложным пороком сердца, и за свои 13 лет перенес уже четыре операции. Пятую операцию Саше провели на трехстворчатом клапане. После проведения консилиума стало понятно, что нарушение работы этого клапана угрожало жизни ребенка.





Фото: Минздрав





Клапан нужно было срочно заменить либо провести его пластику. Из-за того, что мальчик уже перенес ряд операции, врачи сошлись во мнении, что открытая операция – большой риск. Поэтому медики решились операцию, которую никто в мире еще не делал, – «протезирование трехстворчатого клапана с использованием современных малотравматичных методик эндоваскулярной хирургии», объяснил директор РНПЦ детской хирургии Константин Дроздовский.





По его словам, искусственный биологический клапан сердца Melody успешно установили в трехстворчатый клапан ребенка через небольшой катетер в бедренной вене, что позволило избежать открытой операции в условиях искусственного кровообращения.





Фото: Минздрав





Медики не ошиблись: Саша пошел на поправку, его состояние улучшилось, и мальчика выписали домой. Тем временем ведущие специалисты Европы уже подтвердили уникальность выполненной операции. И специалисты РНПЦ детской хирургии готовят публикацию этого случая в одном из самых авторитетных мировых журналов в области кардиохирургии, добавляет Минздрав.