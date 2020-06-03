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В одной из минских квартир нашли тела двух младенцев

Мать призналась в этом друзьям, те сразу сообщили в милицию. Следователи обнаружили тела детей на балконе и в морозильной камере.


Как сообщает Telegram-канал Следственного комитета, ночью 3 июня в правоохранительные органы столицы поступило сообщение: в одной из расположенных во Фрунзенском районе квартир обнаружили тела двух мертвых младенцев. Информацию об этом в милицию передали двое мужчин: накануне они распивали алкогольные напитки в компании 40-летней знакомой. Именно она и сказала им о том, что в ее квартире находятся тела двоих ее новорожденных детей. Шокированные мужчины проинформировали об этом правоохранителей.

Выехавшая на место следственно-оперативная бригада обнаружила два тела младенцев. Одно из них находилось на балконе, второе, как сообщила сама мать, она хранила в морозильной камере.

Подробности произошедшей трагедии устанавливаются, возбуждено уголовное дело, подозреваемая взята под стражу.
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