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«Ситуация по COVID-19 напряженная». В Бресте ежедневно госпитализируют более 100 пациентов с пневмонией

В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Бресте напряженная. В городе отмечается пик заболеваемости, сообщает Брестский горисполком со ссылкой на зональный центр гигиены и эпидемиологии.

«Ситуация по COVID-19 напряженная». В Бресте ежедневно госпитализируют более 100 пациентов с пневмонией
Ежедневно с пневмонией госпитализируются более 100 горожан. На городском уровне медпомощь больным пневмонией оказывается в центральной городской и брестской городской больницах. Мест пока хватает, пишет TUT.BY.

Вместе с тем отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное, считает горисполком:

«Даже в магазинах и в общественном транспорте только часть людей используют маски».

Горожанам настоятельно рекомендуют ограничить посещение мест массового скопления людей, не выезжать в другие регионы, а также свести к минимуму перемещения по городу.

«При посещении магазинов, торговых центров, аптек и иных мест скопления людей использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование 1,5 м друг от друга, пользоваться антисептиками, обязательно использовать маски в общественном транспорте», — сообщает горисполком.


В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот показатель менее 900 случаев.

Напомним, данные по ситуации с коронавирусом в Брестской области последний раз озвучивались 14 мая на встрече медиков региона с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Начальник областного здравоохранения Виктор Михаловский тогда сообщил, что на Брестчине есть более 13,7 тысячи коек. Из них для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 6832, занято 3195. Напомним, что часть заболевших коронавирусом лечатся амбулаторно.
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