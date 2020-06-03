Ежедневно с пневмонией госпитализируются более 100 горожан. На городском уровне медпомощь больным пневмонией оказывается в центральной городской и брестской городской больницах. Мест пока хватает, пишет TUT.BY





Вместе с тем отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное, считает горисполком:





«Даже в магазинах и в общественном транспорте только часть людей используют маски».





Горожанам настоятельно рекомендуют ограничить посещение мест массового скопления людей, не выезжать в другие регионы, а также свести к минимуму перемещения по городу.





«При посещении магазинов, торговых центров, аптек и иных мест скопления людей использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование 1,5 м друг от друга, пользоваться антисептиками, обязательно использовать маски в общественном транспорте», — сообщает горисполком.









В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот показатель менее 900 случаев.





Напомним, данные по ситуации с коронавирусом в Брестской области последний раз озвучивались 14 мая на встрече медиков региона с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Начальник областного здравоохранения Виктор Михаловский тогда сообщил, что на Брестчине есть более 13,7 тысячи коек. Из них для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 6832, занято 3195. Напомним, что часть заболевших коронавирусом лечатся амбулаторно.