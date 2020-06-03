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Черногория второй в Европе объявила о завершении эпидемии

Черногория вечером 2 июня официально объявила о завершении эпидемии в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают национальные СМИ, среди которых Vijesti.

Национальный координационный центр по инфекционным заболеваниям вчера вечером поддержал предложение Института общественного здоровья объявить о завершении эпидемии коронавируса на территории страны, о начале которой было объявлено 26 марта.

Такое решение приняли после того, как Черногория прошла два инкубационных периода в 28 дней без единого нового случая коронавируса.

"Черногория имеет современные лаборатории, профессиональных экспертов и прекрасную организацию. Если бы не все это, мы не смогли бы успешно бороться с эпидемией и стать первой страной в Европе, в которой больше нет инфицированных - свободной от коронавируса", - говорится в сообщении правительства.


Еще до объявления решения в Институте объясняли, что формальная отмена состояния эпидемии не означает исчезновения угрозы и отмены мер безопасности.

"Первая волна формально закончилась, но меры и приказы министерства, а также рекомендации института, как и раньше, остаются в силе. Ситуация была динамичной, эпидемическая ситуация менялась день ото дня, поэтому я предполагаю, что определенные обязательные меры будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации на местах", - отметил помощник директора Института общественного здоровья Сенад Бегич.

За все время эпидемии в Черногории подтвердили 324 заражения коронавирусом, из них 215 человек выздоровели, 9 - умерли. Население страны - чуть более 630 тысяч.

Напомним, ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией.
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