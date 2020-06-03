+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Впервые за сутки выздоровевших больше, чем заразившихся: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси

В Беларуси, по данным на 3 июня, 45 116 случаев COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 861 новый случай инфицирования. Уже пятый день этот показатель менее 900 случаев.

Впервые за сутки выздоровевших больше, чем заразившихся: Минздрав обновил статистику по коронавирусу в Беларуси
Выздоровели и выписаны 20 171 пациент (плюс 976 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 248 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Впервые количество новых случаев меньше числа выздоровевших: новых случаев 861, а выздоровевших — 976. Напомним, что по новому приказу Минздрава, тем, у кого болезнь протекает легко и без симптомов, больничный закрывают через 21 день после момента контакта с заболевшим (без отрицательного теста).

Всего проведено 573 699 тестов. Из них за последние сутки — 10 754. Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 8 (вчера было 8,9%, позавчера — 6,9%). По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Наша страна в топ-10 по количеству подтвержденных случаев COVID-19 на миллион населения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Томкович
Заметки члена инициативной групы
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru