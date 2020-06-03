В действительности власти Китая сдерживали распространение информации, в которой нуждался мир и прежде всего Всемирная организация здравоохранения. На публикацию агентства Associated Press (AP) обращает внимание Радио Свобода





Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Но и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ) были нужнее всего, подчеркивает AP.





Будь эти сведения доступны, это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, говорится в публикации на сайте AP​.









Официальные представители ВОЗ публично нахваливали Китай, вероятно, чтобы задобрить Пекин и получить взамен нужную информацию – во всяком случае, такое предположение делает агентство AP, ссылаясь на записи, полученные от своих источников. Но в частных разговорах высокопоставленные сотрудники ВОЗ жаловались, что китайская сторона не предоставляет достаточных сведений о передаче вируса от человека к человеку. Не делились китайские специалисты с ВОЗ и выводами относительно риска, который несет новый коронавирус остальному миру.





На недостаток информации сетовала и американский эпидемиолог Мария Ван Керкхове на одном из закрытых заседаний. Она настаивала, что без информации невозможно планировать меры противодействия коронавирусу.