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В Facebook появилась новая функция

В социальной сети Facebook появилась возможность скрывать старые публикации. Об этом сообщается на сайте компании, передает ria.ru

Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину - из нее пост будет удален через 30 дней.


Кроме того, в соцсети появилась функция управления несколькими публикациями сразу. Посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека можно объединить, а затем скрыть или удалить.
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