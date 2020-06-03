В Facebook появилась новая функция

Если пользователь хочет сохранить публикацию и при этом скрыть ее от других, он сможет отправить пост в архив. Чтобы удалить старую публикацию, надо будет перенести ее в корзину - из нее пост будет удален через 30 дней.









Кроме того, в соцсети появилась функция управления несколькими публикациями сразу. Посты за определенный период времени или по упоминанию в них конкретного человека можно объединить, а затем скрыть или удалить.



