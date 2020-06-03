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БелЖД объявила о новых правилах покупки билетов онлайн

Билеты на поезда в Беларуси с 15 июня нужно покупать онлайн по новым правилам, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

"С учетом расширения возможности использования современных интернет-сервисов по реализации электронных билетов на Белорусской железной дороге с 15 июня 2020 года интернет-ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу", - пояснили в БелЖД.

После 15 июня билеты на поезд можно приобрести на сайте pass.rw.by через раздел "Услуги пассажирам" или же в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд". Приложение можно бесплатно скачать для Android и iOS.


"На официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги за 5 месяцев 2020 года оформлено около 351 тысячи проездных документов, а также в мобильном приложении "БЧ. Мой поезд" приобретено почти 179 тысяч билетов на поезда с нумерованными местами", - сообщили в пресс-службе.

С внедрением Белорусской железной дорогой новых ресурсов по продаже проездных документов у пассажиров появилась возможность приобретать электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий (с ненумерованными местами), пояснили в БелЖД. За 5 месяцев нынешнего года через интернет на эти поезда реализовано более 152 тысяч электронных билетов, пишет interfax.by
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