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И смех, и страх: авиапассажирка завернулась в полиэтилен. Не повторяйте!

На фото женщина удобно устроилась в кресле у иллюминатора. Она вся завернута в полиэтиленовый пакет. Рядом с женщиной кресло свободно.

Фото: Twitter
Видимо, женщине очень нужно было лететь

Авиапассажирка побоялась заразиться во время полета в самолете коронавирусной инфекцией и дабы обезопасить себя облачилась в прозрачный пакет.
Пользователи сети подняли на смех полностью завернувшуюся в полиэтилен пассажирку самолета, которая рискнула лететь во время пандемии коронавируса. Снимок странной путешественницы опубликовали в Instagram.

На фото женщина удобно устроилась в кресле у иллюминатора. Она вся завернута в полиэтиленовый пакет. Рядом с женщиной кресло свободно.

"По крайней мере, она старается, даже если это не идеально", "Делай то, что ты должен делать", "Просто оставайся дома, лол", "Надеюсь, она не задохнется", "В случае потери давления кислорода вы умрете первым. Спасибо за полет с нами!",- не без сарказма оставили комментарии интернет-пользователи.
korrespondent.net
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