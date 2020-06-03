В Чехии с 8 июня вступает в силу новый этап смягчения карантинных мер

Как заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех, будет разрешено проводить мероприятия численностью до 500 человек. Правила социального дистанцирования отменят при посещении театров и кинотеатров. Правительство приняло решение увеличить максимальное число посетителей зоопарков, ботанических садов и дендрариев до 250 человек на гектар. Ранее был установлен лимит до 150 человек. С 15 июня правительство планирует полностью отменить эти ограничения.







