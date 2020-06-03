Отец задержанного координатора штаба Тихановской в ​​Гродно: «Мы для них никто»

Александр Фурманов





Отец Дмитрия Фурманова, задержанного 29 мая в Гродно, рассказал, как он поменял мнение о милиции и Лукашенко.

"Подленько"

Александр Фурманов - отец Дмитрия, пенсионер, живет в Гродно. Дмитрий Фурманов - координатор команды Светланы Тихановской в ​​Гродненской области.





Оба присутствовали на Советской площади, когда были задержания. По словам Александра, его сына поймали одновременно с Тихановским. Оттуда сбежали парни в штатском и «украли» его со стола, где он собирал подписи, вместе со стулом, на котором он сидел.





«Подленка», - говорит о таком задержании Александр.





Он до сих пор не понимает, за что его забрали. Его отец знает, что он мог быть задержан за предыдущую встречу Дмитрия с Тихановским перед президентской кампанией. Его часто охраняли полицейские под домом. Однако Фурманов в последнее время почти не выходил из квартиры.





Дмитрий Фурманов собирает подписи за столом, Гродно, 29 мая





«Это не нарушение закона, это разрешено. Они только что инициировали эту провокацию», - считает собеседник о задержаниях во время легального пикета.





Выяснить, где сын, родителям удалось только на следующее утро. Затем он был в Гродненском СИЗО. В тот же день Дмитрий и другие были доставлены в минский следственный изолятор на улице Окрестина.





Отец говорит, что ничего не узнал о своем сыне от дежурного адвоката. Кроме того, адвокат попросил заплатить 350 рублей за несколько часов ее работы, хотя она является государственным прокурором, а не по контракту.





«С чем я столкнулся, когда Дима был задержан - с полицией, с властями. Некуда идти, без вопросов. Мы для них никто, мусор », - говорит Александр.

"Какая у нас беззаконная страна!"

1 июня родители отправились в Минск и нашли частного адвоката для своего сына. До недавнего времени они надеялись, что их сын будет освобожден через 72 часа после задержания. Однако им сказали, что срок содержания под стражей был продлен до 10 дней. В каком состоянии сейчас Дмитрий, отец не знает. Во-первых, он не был обвинен.





Нового адвоката видел Дмитрий. По его словам, Дмитрий был избит. Дмитрий попросил бумаги и чернил, чтобы написать жалобу о незаконном задержании. Родителям Дмитрия удалось дать ему трансфер: еду, теплую одежду, средства гигиены. Они знают от адвоката, что перевод прибыл.





После задержания Дмитрия его отец стал больше интересоваться политикой.





«Если бы я погрузился во все это - какая у нас беззаконная страна! Теперь я всем сердцем поддерживаю Тихановского», - говорит гродненец.





Ранее он участвовал во всех выборах, с удовольствием голосовал за Лукашенко.





«Сначала он мне очень понравился. Почти влюблен в него. Был очень на его стороне. И не сейчас», - подытоживает пенсионер.





По его словам, задержания имели место «потому что власти чувствовали, что под ним качается стул».





«Белорусы терпеливые люди, но это невозможно. Молодые люди не могут получить нормальную работу. Кумовство есть везде», - говорит собеседник.





«Раньше люди обращались в полицию за помощью, но сейчас туда нельзя идти. Полиция была преобразована до такой степени, как борзые, охранники», - возмущается Фурманов.





«Я, наверное, не ошибаюсь, что все так говорят. Они пытаются таким образом запугать людей», - считает он.

Обысков не было

Дмитрию 34 года. Ранее он работал инженером в правительственной организации. Недавно подал в отставку, неподготовлен как программист. Недавно он изучал английский язык и искал работу программиста. По словам отца, Дмитрий всегда боролся с несправедливостью.

«Будем надеяться, что справедливость восторжествует», - оптимистично завершает разговор Александр.