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Такого вы не видели точно: "Ауди-40" в одну лошадиную силу

33-летний сельчанин из Шкловского района Алексей Усиков из старой "Ауди-80" смастерил необычное транспортное средство.
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Вот такой странный "автомобиль" / Василий Федосенко, Reuters

Правда, движется он только с помощью лошади. Поскольку Усиков использовал половину автомобиля, то свою машину назвал "Ауди-40". Ею он доволен, поскольку может ехать и по дороге, и по полю. И самое главное — автомобильное топливо не нужно. Достаточно просто покормить лошадь.

Фоторепортаж о необычном транспортном средстве, созданном белорусом, 2 июня появился на Reuters. Снимки в конце мая сделал белорусский фотограф Василий Федосенко.
euroradio.fm
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