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Какие маски самые эффективные против COVID-19

Чтобы не заразиться коронавирусом, в общественных местах без маски лучше не появляться

Такое мнение корреспонденту агентства «Минск-Новости» высказал заместитель главного врача по организационно-методической работе 14-й центральной районной поликлиники Партизанского района Захар Кулаковский.

Вместе с тем, отметил специалист, важно, какую маску вы носите. Из тех, что имеются в продаже, самая лучшая одноразовая медицинская, при этом менять ее нужно каждые два часа.

Еще больше пользы от многоразовых медицинских масок со съемными фильтрами, но приобрести их проблематично.

— Марлевые маски, которые реализуют в аптеках, неплохие, — заметил З. Кулаковский.


Также врач дал дельный совет тем, кто сам делает марлевые маски. Обычно берут бинт, складывают его в несколько слоев и пришивают завязочки. Такая маска бесполезна — материал пропускает микрочастицы. А вот если добавить наполнитель — тонкий слой ваты — защита сработает.

Что касается тканевых масок, то они тоже хороши. Но их нужно не забывать стирать или обрабатывать антисептиком.

А вот по улице в маске можно и не ходить, если вы не в людном месте. Легким нужен свежий воздух.
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