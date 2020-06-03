











В сюжете, который вышел на телеканале СТВ , кореспондент рассказала, что из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси.





На данный момент, один из застрявших цирков-шапито находится на территории учебно-развлекательного центра в Брестской области. Артисты из Молдовы, России, Украины и животные уже с нетерпением ждут своего выхода на арену. Свой первый и последний спектакль они показали в Пинске в начале апреля. Следующие представления должны были состояться в Бресте, но этому помешал коронавирус.





«Может быть, это один из лучших вариантов для пребывания в сложившихся обстоятельствах. Животные, а среди них верблюды, лошади, собаки и обезьяны, находятся на свежем воздухе, они гуляют, а не сидят в клетках», — рассказал директор цирка-шапито Иван Голодко.





В сложившейся ситуации непросто было прокормить животных. Но на помощь пришли неравнодушные жители области.





«Люди приносили нам картофель, свеклу, морковку и даже бананы», — отметил артист цирка-шапито из Украины Юрий Главацкий.





Цирк-шапито, который застрял в Брестской области, не единственный. Еще два находятся в Бобруйске и Светлогорске.





График выступлений у артистов расписан до 20 декабря. Пока его не меняли.



















