+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Эпидемия Единый кандидат оппозиции Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси

Один из них находится в Брестской области, а два других — в Бобруйске и Светлогорске




В сюжете, который вышел на телеканале СТВ, кореспондент рассказала, что из-за коронавируса сразу три цирка-шапито застряли в Беларуси.

На данный момент, один из застрявших цирков-шапито находится на территории учебно-развлекательного центра в Брестской области. Артисты из Молдовы, России, Украины и животные уже с нетерпением ждут своего выхода на арену. Свой первый и последний спектакль они показали в Пинске в начале апреля. Следующие представления должны были состояться в Бресте, но этому помешал коронавирус.

«Может быть, это один из лучших вариантов для пребывания в сложившихся обстоятельствах. Животные, а среди них верблюды, лошади, собаки и обезьяны, находятся на свежем воздухе, они гуляют, а не сидят в клетках», — рассказал директор цирка-шапито Иван Голодко.

В сложившейся ситуации непросто было прокормить животных. Но на помощь пришли неравнодушные жители области.

«Люди приносили нам картофель, свеклу, морковку и даже бананы», — отметил артист цирка-шапито из Украины Юрий Главацкий.

Цирк-шапито, который застрял в Брестской области, не единственный. Еще два находятся в Бобруйске и Светлогорске.

График выступлений у артистов расписан до 20 декабря. Пока его не меняли.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XX. ВОЛОДЯ....
Павел Севярынец
БЕЛАРУСЬ, 7 ЧЭРВЕНЯ, 12.00!
Лев Марголин
МОГУТ ЛИ ВЫБОРЫ СТАТЬ ВЫБОРАМИ
Ольга Карач
ЛУКАШЕНКО НАШЁЛ ВЫХОД? СВОБОДУ ТИХАНОВСКОМУ!
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Лукашенко начал устранять конкурентов....
Петр Рудковский
Попыт на дэмакратыю ў Беларусі высокі
Игорь Драко
"Стоп, таракан!" Сегодня этого достаточно


Особое мнение

Change privacy settings
© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru