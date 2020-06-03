Кто может бесплатно обедать в минских столовых?

Кому полагается такая поддержка и как ее получить, рассказал и корреспонденту агентства «Минск-Новости».

Что за талоны?

Талоны на бесплатное питание предоставляются некоторым категориям минчан. Их принимают определенные столовые Минска. В частности, в Заводском районе это столовая № 104 на ул. Народной, 26, к. 2. Один талон эквивалентен 3 рублям, по нему в точках общепита можно получить полноценный комплексный обед.





Кому талоны полагаются?

Талоны выдают неработающим жителям столицы, не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам 1-й и 2-й группы, а также супружеским парам пенсионного возраста, размер пенсии которых не превышает 120 % бюджета прожиточного минимума (БПМ) на каждого.

Одинокий или одиноко проживающий?

Под одинокими пенсионерами понимают горожан, у которых нет родственников, которые могли бы по закону о них позаботиться, к примеру, трудоспособных детей или супруга/супруги. Одиноко проживающие — те, кто живет и зарегистрирован по месту жительства отдельно от совершеннолетних трудоспособных членов семьи. При этом, чтобы претендовать на талоны, нужно, чтобы в квартире пенсионер не только проживал один, но и был единственным зарегистрированным жильцом.

Что с размером пенсии?

Талоны на питание выдают тем гражданам, размер пенсии которых составляет не более 120 % бюджета прожиточного минимума— на текущий момент 296 рублей 14 копеек. Если за талонами обращается супружеская пара, учитывается их общий доход, который делится на двоих. Если на каждого из них приходится не более 120 % БПМ, супруги также могут получить поддержку в виде талонов на бесплатное питание.

Сколько талонов положено в месяц?

В месяц жителям Минска, нуждающимся в поддержке, выдают не более 15 талонов на питание.

Куда обращаться за получением талонов?

Обращаться с заявлением на получение талонов нужно в столичные территориальные центры социального обслуживания. Например, жителей Заводского района принимают специалисты ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Заводского района г. Минска». Здесь попросят предъявить паспорт, трудовую книжку и документ о праве на льготы. В течение трех рабочих дней сотрудники центра проводят обследование материально-бытового положения гражданина и составляют акт. Стоит обратить внимание на то, что заявление необходимо подавать каждый месяц с 1-го по 10-е число.