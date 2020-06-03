В мире более 380 тысяч пациентов умерли от коронавируса

В США 1 831 821 инфицированный коронавирусом. От инфекции COVID-19 в Америке умерли 106 181 человек. В Бразилии количество инфицированных достигло 555 383. На третьем месте по заболеваемости – Россия. Здесь медики выявили 423 186 случаев заражения коронавирусом, пишет belsat.eu





Стремительно растет число инфицированных в Индии. Здесь зарегистрировано более 200 тысяч заражений коронавирусом.









Всего в мире медики зафиксировали 6 378 237 случаев заражения коронавирусом. От инфекции умерли 380 251 пациент.





В Беларуси по состоянию на 2 июня зарегистрировано 44 255 случаев коронавирусной инфекции. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 243 пациента.











