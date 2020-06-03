«Во вторник 2 июня в редакцию «БГ» обратился 60-летний брестчанин Анатолий, который с 21 мая лежит в Брестской городской больнице №1 с двусторонним воспалением легких. Мужчина рассказал: в минувшее воскресенье, на десятый день лечения, сообщили, что у него положительный тест на коронавирус, а в понедельник хотели выписывать. Возмущенный действиями сотрудников медучреждения, он решил предать эту ситуацию огласке.





Анатолий начинает с того, как попал в больницу: «У меня болело в груди, першило в горле, был сухой кашель и температура 37 – 37,4. Но я работал, потому что только 1 мая устроился. Сразу идти на больничный было неудобно. В конце концов отправился к врачу. Она осмотрела, послушала. Говорит, легкие чистые, температура небольшая. Предложила взять больничный или идти на работу, но сдать анализы. Я попросил выписать заодно направление на флюорографию, потому что с прошлого обследования прошло уже больше года».





Это было 19 мая. На следующий день Анатолий решил отправиться на работу. После смены он почувствовал сильную слабость. Флюорографическое обследование показало темные пятна на легких. Поставили пневмонию.





«Захожу с этим снимком к врачу. Она сказала, что, судя по всему, у меня коронавирус. Направила в центральную городскую больницу. Наверное, человека с подозрением на коронавирус должны везти туда на машине скорой помощи, но мне сказали идти домой, складывать вещи и добираться самостоятельно, – вспоминает мужчина. – Из дома я решил ехать на такси, но предупредил водителя, что у меня подозрение на коронавирус. Таксист отказался меня везти. И он имеет на это право».





Анатолий живет на Вульке. Дойти до ЦГБ ему было бы проблематично, поэтому выбрал общественный транспорт. Мужчина сел в автобусе в углу, чтобы ни на кого не дышать, но зашел контроллер. Анатолий предупредил поверяющего, чтобы близко не подходил, и назвал причину: «Контроллер начал возмущаться, что еду с вирусом в общественном транспорте. Меня высадили. Я и сам понимаю, что так нельзя. На остановке позвонил в скорую. Хорошо, что они приехали, потому что, как оказалось, центральная городская больница переполнена. Меня повезли в бывшую железнодорожную».





С двусторонней пневмонией Анатолия положили в терапевтическое отделение Брестской городской больницы №1. В двуместной палате поселили троих: нашего собеседника, пациента с аналогичным диагнозом и мужчину с односторонним воспалением легких. Все поступили в четверг 21 мая.









«Мазки на коронавирус у меня не брали до сих пор. Говорят, сейчас заражение определяют по крови. В воскресенье вечером, на десятый день стационарного лечения, мне и одному из соседей по палате позвонили из санстанции и объявили: «У вас коронавирус». Так в понедельник соседа уже выписали! А у него дома две дочери-школьницы, которые сейчас сдают экзамены, – рассказывает мужчина. – Это вообще какой-то кошмар! И меня тоже собирались выписать. Спрашиваю: «А как мне существовать дома? Я один живу». Нельзя ведь ни в аптеку ходить, ни в магазин. Из-за моих возмущений меня оставили здесь. Пока. Но как так можно поступать с людьми? Это что, намеренное распространение коронавируса? Где вообще мы живем и что творится в этой стране? Это же какой-то геноцид!».





У второго соседа Анатолия по палате жена была в такой же ситуации. Она пролежала в ЦГБ 19 дней. Диагнозом ставили обычную пневмонию, а в последний день сообщили, что коронавирус, и отправили домой. Собеседнику известно, что у них дома маленький внук и беременная дочь.





Брестчанин говорит, что шесть дней с момента поступления он пользовался одной маской: «Они ведь сами себя подвергают опасности! Мы-то и так больные. Маску надеваем для других. Правда, потом начали выдавать новые каждый день. А сами медработники приходят в палату по полной форме, как космонавты».









Сейчас Анатолий в палате один. Говорит, что в отделении много свободных мест. Он рассказывает, что лечили его таблетками, делали уколы в живот, дважды в день ставили капельницы: «На счет лечения претензий не имею, потому что я не врач. Может, они и хорошо лечат».





Кашель у Анатолия еще есть. Результат компьютерной томографии ему никто не показывал и не пояснял, что там. Брестчанин говорит, что врачи не объяснили и того, почему его, больного человека, выписывают: «Они вообще ничего не поясняют. А когда отправляют домой, пациент должен подписать бумагу, где говорится, что он согласен на амбулаторное лечение. Страхуются. В такой ситуации даже не знаю, куда обратиться. Никто нигде ничего толком ответить не может. С главврачом не связывают. В одном из номеров вашей газеты я прочитал материал, где люди рассуждают на тему коронавируса. Решил позвонить в редакцию, потому что вижу все изнутри. Хотелось бы осветить ситуацию, ведь люди с этим сталкиваются первый раз и не знают, как себя вести и что их ждет».





Оперативный комментарий заведующей терапевтического отделения 2 июня «БГ» получить не удалось: на протяжении всего рабочего дня никто не отвечал на звонки. С главным врачом больницы поговорить не получилось из-за его занятости. Но мы попытаемся связаться с руководителями позже и дополнить этот материал.



