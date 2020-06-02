Австрия собирается открыть отделение полиции в доме Гитлера

Дом в австрийском городе Браунау-на-Инне был местом, где 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер. В 2016 году австрийское правительство взяло его под свой контроль.

Власти Австрии представили проект перестройки дома, где родился Адольф Гитлер, в отделение полиции. Таким образом, чиновники хотят сделать здание непривлекательным для людей, которые восхваляют нацистского диктатора.

В 2017 году Высокий суд Австрии постановил, что правительство имеет право конфисковать здание после того, как владелец отказался его продавать. Предложение снести его отвергли. Однако, в ноябре правительство объявило, что откроет в доме отделение полиции.





"Некоторые люди могут подумать, правильно ли так использовать это помещение, стоит туда поместить полицию? На самом деле это лучшее его использование", - сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.





"Почему? Полиция охраняет основные свободы и права. Офицеры полиции обучены быть партнерами граждан и, как правозащитники, защищают право собраний и свободы слова", - пояснил он.