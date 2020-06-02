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В Минске могут построить новую больницу с возможностью перепрофилирования в "инфекционку"

Новая многопрофильная больница может быть построена в Минске, при необходимости ее предполагается перепрофилировать в инфекционный стационар, сообщил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак по итогам встречи с главой государства Александром Лукашенко во вторник.

"У нас на улице Крапоткина есть инфекционная больница. Она достаточно старая. Когда столкнулись с этой бедой - коронавирусом, то увидели, что больных с инфекцией в чистом виде, как правило, нет. Это люди, у которых есть сердечно-сосудистые, какие-то хирургические, онкологические проблемы. И завезти их в инфекционную больницу, где профиль только инфекция, сложно. Необходимо везти в определенную специализацию", - сказал Сивак. Его цитирует госагентство БелТА.

"В этом случае мы приходим к мнению, что нужно построить такую серьезную больницу, которая, если понадобится, может в целом переходить на профиль для работы с инфекциями", - продолжил председатель Мингорисполкома.

Он напомнил, что ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Потом работы были приостановлены.

"До 2013 года этот проект прорабатывался с французской компанией. Там имеются определенные и стоимость, и структура. Нам нужно переработать эту документацию, чтобы выйти и на цену, источники финансирования этого проекта", - пояснил Сивак.

Oн уточнил, что по итогам встречи с президентом одобрена "дальнейшая проработка" по данному проекту.
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