"У нас на улице Крапоткина есть инфекционная больница. Она достаточно старая. Когда столкнулись с этой бедой - коронавирусом, то увидели, что больных с инфекцией в чистом виде, как правило, нет. Это люди, у которых есть сердечно-сосудистые, какие-то хирургические, онкологические проблемы. И завезти их в инфекционную больницу, где профиль только инфекция, сложно. Необходимо везти в определенную специализацию", - сказал Сивак. Его цитирует госагентство БелТА.





"В этом случае мы приходим к мнению, что нужно построить такую серьезную больницу, которая, если понадобится, может в целом переходить на профиль для работы с инфекциями", - продолжил председатель Мингорисполкома.





Он напомнил, что ранее, до 2013 года, велись проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек. Потом работы были приостановлены.





"До 2013 года этот проект прорабатывался с французской компанией. Там имеются определенные и стоимость, и структура. Нам нужно переработать эту документацию, чтобы выйти и на цену, источники финансирования этого проекта", - пояснил Сивак.





Oн уточнил, что по итогам встречи с президентом одобрена "дальнейшая проработка" по данному проекту.