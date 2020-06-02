Сперва потерпевший оплатил якобы диагностику, а затем и лечение онкологии. Многочисленные переводы на банковскую карточку варьировались от 10 до 900 рублей единовременным платежом. После «исцеления» фигурантка вдруг получила в наследство квартиру и дом, но богатой наследнице снова потребовались деньги - уже на оформление наследства. И эту сумму ей тоже перечислил поклонник.

- Другим потерпевшим от действий мошенницы стал 23-летний житель Минщины, на данный момент по его заявлениям проводятся проверки. В целом за несколько лет, с 2016 по 2019 годы, сельчанка изобрела массу уловок для выманивания денег: от простых платы за коммуналку и на еду, до махинаций со смертельным недугом, - резюмировали правоохранители.





При этом ни с одним из потерпевших она ни разу не встретилась за все это время лично. Общение велось исключительно по телефону и в сети, и мужчины верили, что красотка с фотографий в аккаунте - это и есть их «содержанка».





Уточняется, что все перечисленные деньги подозреваемая потратила на себя и своих детей. Следствие продолжается.