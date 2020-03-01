Пацифиста обвинили в пропаганде фашизма

С 2018 года Александр ведет работы по созданию музея поселка Барань. Поначалу именно будущие экспонаты интересовали правоохранителей - все то, что было найдено им на полях родного Оршанского района. В марте у Мухина прошел обыск. Но, судя по всему, в изъятых предметах криминала не увидели и обвинение пошло по другому пути.





Крик души Александра Мухина на правах блога опубликован сайтом Orsha.eu





- Вот чего- чего, ребятки, а этого я никак не ожидал. Меня Оршанские власти обвинили в пособничестве и популяризации фашизма и нацизма и составили протокол! ( Статья 17.10 ) Оба на !?





Был хороший и насыщенный событиями день. Но, немного странный. Хороший,- что не все экспонаты из бывшего Бараньского музея покрали. Кое- что и осталось. Даже нашли в подвале ДК. остатки пулемёта «косилки» MG42. Правда другой, тот что поновей, пропал. И ещё много чего пропало. Можно попросту сказать - разворовали. А мне говорили, что ничего от старого музея не осталось . И даже милиция, по моему запросу, ничего не нашла. И вдруг, надо же, сами нашли, да и вывезли: что на завод «Техника Связи» , что в СШ №18, -- дофига всего. А то что осталось, хотели на свалку: остатки радиостанций с выдранными разъёмами и «выкушенными» деталями, содержащими драгметаллы, портреты ветеранов войны, фотоархивы и прочие документы. Но потом взяли и нам отдали. Целый большой микроавтобус загрузили. В общем врать и красть, «товарыщи», не красиво и не прилично.





А потом начались странности.... Какие? Не ПОВЕРИТЕ!!!! Мне власти предъявили обвинение в пособничестве ФАШИЗМУ!? Во блин, такого я точно не ожидал. Это меня, старого пацифиста ? У которого на знамени рок-клуба DOORS в букве «О» , изображение всей моей хипарско- рокерской, жизни.









Вы знаете, я не удивлюсь, если завтра Оршанские власти объявят меня, японским шпионом. А заодно, судя по моим фото на моей странице, и американским , а так же французским . Эй, ребятки, бдительно несущие службу и лазящие по моим личным страницам и письмам, Вы, че там «выпимши быль, аль фэст , какой отмечаль»? Так вы меня и в подстрекательстве к экстремизму и анархизму привлечь захотите, по этой фоте.









А по этой в пристрастии к коммунизму.









А по этой..., я точно лицо, нежелательной национальности.









И что чиновники оршанские только ни придумают, чтоб музей города Барани не делать. Это как надо не хотеть РАБОТАТЬ? Это сколько энергии противостояния! Даже не ожидал. Не удалось первое нарушение мне повесить, за второе взялись. Да так шустро. В один день пришло письмо о прекращении дела про копанине, (по статье 19.8 , 19.9 .), что, конечно, радует..... И в этот же день новое обвинение, фантастически бредовое (по статье 17.10 . ). Я к этому с недоумением!





... по поводу обвинения меня в популяризации фашистской символики. Те листы ксерокопий из моих личных страниц в ВК с изображением свастики, которые мне предоставили для опознания.( Да, мои, я и не отказываюсь!). Это фото рабочего материала, из проекта " Presentiment«, Рок-клуба DOORS 2013 года. Идея которого состояла в предчувствии надвигающейся на Мир новой волны войн и несчастий для человечества. И я, когда вхожу в астральный мир, отчётливо это вижу. Это была осень 2013 года. Это уже ощущалось.









На фото: изображения из документа обвинения





Художественный смысл этих моих фото, люди творческие думаю поймут, без проблем. На первом фото всходит кровавая заря, бирло — символ одурманивающей пропаганды, поле с колосками — это люди. На втором снимке я, останавливающий эту чуму. Название проекта в переводе, «Предчувствие». В общем это так, кратенько.





[...]





Господа, шастующие по моим личным страничкам, должны были увидеть и другие фото, которых большинство.





И огромное количество фото с пацификом. И сотни других фото, десятки наших концертов, пропагандирующих Мир, Любовь, Дружбу и Понимание между людьми.





Так что, господа в погонах. Вы ж хоть немного думайте, в каком контексте вы видите изображение запретных законом символов фашизма. Вы, ж хоть бы некую экспертизу, дегустацию провели художественную.





[...]





Интересно, где компетентные органы видели хоть одного на меня похожего нациста?





А если вам там совсем скучно, и нечем заняться и оправдать свои (думаю, и не фиговые.) зарплаты, займитесь расследованием кражи колхозного скота, инопланетянами.





В качестве учебного пособия для наших бдительных людей в погонах советую кликнуть интернет, с соответствующим запросом. Как выглядят нацики. А то вы, толком не въезжая в подробности и обстоятельства, прям по быстрому, как в 37-м годике.





Но, как я слышал, у нас, вроде, правовое государство. Есть Конституция, есть законы, и Суды.





Да, а что кстати говорит закон, нашей страны Беларусь, по этому поводу , и конкретно статья 17.10 , по которой меня обвиняют. А именно примечание 2.





Читаем: Не являются административными правонарушениями изготовление, публичное демонстрирование и (или) распространение нацистской символики или атрибутики физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом при осуществлении деятельности в области театрального, музыкального, циркового и изобразительного искусства, библиотечного дела, кинематографии, музейного дела, организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий, издательского дела, образовательной деятельности, средств массовой информации в соответствии с законодательством.





(Кстати в России В.Путин 01.03.2020 , подписал дополнение , и думаю не глупое. Закон допускает использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологий».)





Всем Мира, Любви, Дружбы и Взаимопонимания! Аминь!





Александр Мухин.













На дворе был Май 2020 года.