



Как сообщает БЕЛТА , на ЦТ в 2020 году зарегистрировались более 64 тысяч абитуриентов.





«К примеру, в 2019 году число зарегистрированных на ЦТ было 76 888. В 2020 году самыми популярными предметами стали русский язык (52 660), математика (34 805) и английский язык (23 549)», - рассказали в пресс-службе Министерства образования.





Из-за коронавируса изменились сроки проведения централизованного тестирования. В 2020 году оно будет проходить с 25 июня по 16 июля. Резервные дни - с 12 по 17 июля. Время начала ЦТ - 11.00.





Тестирование по русскому языку и математике будет проходить в два дня.





- К примеру, если у абитуриента в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 15 июня, то он должен явиться 26 июня. А если в пропуске указана дата проведения ЦТ по русскому языку 27 июня, то абитуриент приходит на ЦТ 27 июня, - пояснили в РИКЗ.



Регистрация абитуриентов на ЦТ проходила с 2 мая по 1 июня в электронной форме. При регистрации будущих студентов проинформировали о получении сертификатов с результатами ЦТ.

- Тем абитуриентам, которые сдавали ЦТ в основные дни, забрать сертификаты можно будет с 24 июля. Тем же, кто сдавал ЦТ в резервные дни, забрать сертификаты с результатами можно будет с 29 июля, - пояснили в РИКЗ.



