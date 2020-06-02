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В Беларусь прибыл груз - 22 т медицинских товаров для пациентов с COVID-19

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и компания Wargaming объединили свои усилия по оказанию помощи учреждениям здравоохранения, которые на данный момент специализируются на пациентах с коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ Любовь Куделко.

Компания Wargaming полностью обеспечила финансовую поддержку проекта по закупке медицинских товаров, а ЮНИСЕФ в Беларуси задействовал ресурсы своего глобального управления закупок в Копенгагене. Доставкой груза в Минск занимались сотрудники посольства Беларуси в Китае. До белорусской столицы груз сопровождали работники МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом. Помощь в координации проекта оказала компания — разработчик мобильных игр Melsoft Games.


Так, благодаря слаженной работе стольких людей 2 июня белорусским медикам было передано 100 кислородных концентраторов от ведущего мирового производителя. Они нужны для подачи кислорода в наркозных аппаратах и аппаратах ИВЛ. Благодаря этим концентраторам всего за минуту смесь объемом 10 л обогащается кислородом на 90 %. При этом они могут использоваться сразу для двух пациентов.

Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк рассказал, что переданная помощь будет использована для лечения больных с пневмонией, а также в домах ребенка, где есть дети, которым нужен паллиативный уход.

Также на борту лайнера в белорусскую столицу доставили защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы и иные медицинские изделия. Общий вес груза составил 22 т.
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