В Беларусь прибыл груз - 22 т медицинских товаров для пациентов с COVID-19
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и компания Wargaming объединили свои усилия по оказанию помощи учреждениям здравоохранения, которые на данный момент специализируются на пациентах с коронавирусной инфекцией.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ Любовь Куделко.
Компания Wargaming полностью обеспечила финансовую поддержку проекта по закупке медицинских товаров, а ЮНИСЕФ в Беларуси задействовал ресурсы своего глобального управления закупок в Копенгагене. Доставкой груза в Минск занимались сотрудники посольства Беларуси в Китае. До белорусской столицы груз сопровождали работники МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом. Помощь в координации проекта оказала компания — разработчик мобильных игр Melsoft Games.
Так, благодаря слаженной работе стольких людей 2 июня белорусским медикам было передано 100 кислородных концентраторов от ведущего мирового производителя. Они нужны для подачи кислорода в наркозных аппаратах и аппаратах ИВЛ. Благодаря этим концентраторам всего за минуту смесь объемом 10 л обогащается кислородом на 90 %. При этом они могут использоваться сразу для двух пациентов.
Заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Борис Андросюк рассказал, что переданная помощь будет использована для лечения больных с пневмонией, а также в домах ребенка, где есть дети, которым нужен паллиативный уход.
Также на борту лайнера в белорусскую столицу доставили защитные средства, бесконтактные термометры, тест-системы и иные медицинские изделия. Общий вес груза составил 22 т.
15:01 02/06/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение