В Бобруйске остановлена работа 55 магазинов и кафе

Основные нарушения в них – недостаточная уборка помещений, запасов дезинфицирующих средств, антисептиков для посетителей и прочие.

Сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии постоянно контролируют выполнение мероприятий по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции в магазинах, на рынках и объектах общественного питания, сообщила заведующая отделения гигиены питания Ольга Парамонова.









В апреле-мае было проверено 270 объектов торговли, общественного питания и придорожного сервиса. Нарушения установлены на 144 из них.









– По фактам выявленных нарушений (до их устранения) приостановлена деятельность 55-ти объектов, выдано 74 рекомендации по устранению нарушений, направлено 46 информационных писем в ведомства. За невыполнение предписаний составлено 5 протоколов, оштрафованы шесть ответственных лиц, - пояснила Ольга Парамонова





Примерно такие нарушения выявлены и на рынках города.