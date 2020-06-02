В Бобруйске остановлена работа 55 магазинов и кафе
Проверка выявила недостатки в борьбе с COVID-19
Основные нарушения в них – недостаточная уборка помещений, запасов дезинфицирующих средств, антисептиков для посетителей и прочие.
Сотрудники зонального центра гигиены и эпидемиологии постоянно контролируют выполнение мероприятий по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции в магазинах, на рынках и объектах общественного питания, сообщила заведующая отделения гигиены питания Ольга Парамонова.
В апреле-мае было проверено 270 объектов торговли, общественного питания и придорожного сервиса. Нарушения установлены на 144 из них.
– По фактам выявленных нарушений (до их устранения) приостановлена деятельность 55-ти объектов, выдано 74 рекомендации по устранению нарушений, направлено 46 информационных писем в ведомства. За невыполнение предписаний составлено 5 протоколов, оштрафованы шесть ответственных лиц, - пояснила Ольга Парамонова
Примерно такие нарушения выявлены и на рынках города.
14:46 02/06/2020
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