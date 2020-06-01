Куры - вероятный источник нового опасного для человека вируса?





Наверное, в его словах есть доля истины, учитывая то, что птицеводческие хозяйства по всему миру выращивают миллионы кур. Тем более свой тезис он подтверждает 3,5 тысячи ссылок на научные исследования других авторов.





Мало того что кур огромное количество, но и содержатся они в птицекомплексах в антисанитарных условиях. А чтобы они там повально не вымерли, их закармливают химикатами и антибиотиками. При этом курятина – один из самых демократичных видов мяса и им питается огромная часть населения планеты.









Ученый высказывает предположение, что новая «куриная» пандемия будет вызвана очередным трансформировавшимся видом гриппа. Он указывает на то, что из-за шумихи вокруг коронавируса на планете почти не заметили сообщение о вспышке птичьего гриппа, отмеченного в Китае в феврале этого года в провинции Хунань. Очаг возник на птицефабриках, при этом погибло более четырех тысяч бройлеров, а еще 18 тысяч пришлось уничтожить, чтобы локализовать болезнь. Что-то подобное случилось под занавес 2019 года в Европе. Так, в Польше по той же причине пришлось избавиться от тысячи индеек и кур.





Ученый полагает, что без масштабного переворота в птицеводческой промышленности избежать нового смертельного птичьего гриппа не получится. У людей выход один: выращивать кур старым дедовским способом. Это означает полный отказ от антибиотиков и антивирусных и переход на кормление травкой и зернышками.



