



Уровень смертности на душу населения в стране во много раз выше, чем в других скандинавских странах, где введены гораздо более строгие ограничения.





В интервью, опубликованном в понедельник, премьер-министр Стефан Левен заявил, что комиссия по расследованию будет назначена до лета. До сих пор он говорил, что это может произойти после окончания кризиса. Но давление на него и его социал-демократическую партию растет, в том числе со стороны его партнеров по коалиции— зеленых и двух правоцентристских партий.





— Необходим комплексный подход, чтобы увидеть, какие предпринимаются действия на национальном, региональном и местном уровнях, — добавил Левен в интервью Aftonbladet.





Первоначально Стокгольм отказывался закрывать рестораны, школы и предприятия, полагаясь на то, что население добровольно соблюдает гигиену и расстояние. Но в мае в Швеции несколько раз отмечалось самое большое число случаев смерти от COVID-19 на душу населения.





Тесты не только оставались значительно ниже уровня соседних стран, но также достигли лишь одной трети от целевого показателя в 100 000 тестов в неделю, установленного правительством.





На 1 июня в Швеции подтверждено 37 814 случаев коронавируса, летальные исходы — 4 403 человека.