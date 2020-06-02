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В Швеции создадут комиссию, которая будет расследовать действия властей против коронавируса

Швеция, которая, как и Беларусь, не боялась коронавируса, оценит, как действовали власти и почему погибли более 4000 человек, половина из которых в домах престарелых.


Уровень смертности на душу населения в стране во много раз выше, чем в других скандинавских странах, где введены гораздо более строгие ограничения.

В интервью, опубликованном в понедельник, премьер-министр Стефан Левен заявил, что комиссия по расследованию будет назначена до лета. До сих пор он говорил, что это может произойти после окончания кризиса. Но давление на него и его социал-демократическую партию растет, в том числе со стороны его партнеров по коалиции— зеленых и двух правоцентристских партий.

— Необходим комплексный подход, чтобы увидеть, какие предпринимаются действия на национальном, региональном и местном уровнях, — добавил Левен в интервью Aftonbladet.

Первоначально Стокгольм отказывался закрывать рестораны, школы и предприятия, полагаясь на то, что население добровольно соблюдает гигиену и расстояние. Но в мае в Швеции несколько раз отмечалось самое большое число случаев смерти от COVID-19 на душу населения.

Тесты не только оставались значительно ниже уровня соседних стран, но также достигли лишь одной трети от целевого показателя в 100 000 тестов в неделю, установленного правительством.

На 1 июня в Швеции подтверждено 37 814 случаев коронавируса, летальные исходы — 4 403 человека.
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