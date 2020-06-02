







По словам коллег, Сухарева госпитализировали в начале мая — сначала в Лунинце, потом перевели в Брест. По телефону он рассказал коллегам, что у него подтвердился тест на коронавирус.





Хоронить ветерана будут в закрытом гробу, но со всеми воинскими почестями.





За месяц это вторая подобная смерть ветерана лунинецкой милиции. Ранее умер 62-летний майор в отставке Леонид Нестерович. Его экстренно госпитализировали в Пинскую больницу, где мужчина две недели был в реанимационном отделении и умер. Похоронили его с воинскими почестями, в закрытом гробу.