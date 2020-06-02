В Лунинце умер 49-летний подполковник милиции, у которого выявили COVID-19
В Брестской областной больнице умер 49-летний подполковник милиции Сергей Сухарев. Как пишет "Медиа-Полесье", ветеран МВД был на пенсии, но продолжал работать в военизированной охране на станции Лунинец.
По словам коллег, Сухарева госпитализировали в начале мая — сначала в Лунинце, потом перевели в Брест. По телефону он рассказал коллегам, что у него подтвердился тест на коронавирус.
Хоронить ветерана будут в закрытом гробу, но со всеми воинскими почестями.
За месяц это вторая подобная смерть ветерана лунинецкой милиции. Ранее умер 62-летний майор в отставке Леонид Нестерович. Его экстренно госпитализировали в Пинскую больницу, где мужчина две недели был в реанимационном отделении и умер. Похоронили его с воинскими почестями, в закрытом гробу.
12:08 02/06/2020
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