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Составлен список из 10 самых безопасных пляжей в Европе

Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе.

Эксперты определили 10 самых безопасных пляжей Европы в условиях эпидемии коронавируса
Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе. 

Участники рейтинга выбирались по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе, а также по площади пляжа и количеству отдыхающих. Это позволило экспертам оценить возможность соблюдения безопасной дистанции для загорающих и плавающих. Помимо этого учитывались меры местных гостиниц по дезинфекции и социальному дистанцированию, пишет interfax.by

Из ближайших к Беларуси пляжных курортов в топ вошли латвийская Юрмала (8 место) и литовская Нида (9 место).

Мальта

Лидером рейтинга стала Превеза в Греции. Также в топ-10 включены португальские пляжи Компорта (2 позиция), Порту-Санту (4 место), Мейя Прайя (7-е), Хельская коса в Польше (3-е), Халикунас в греческом Корфу (5-е), Ривьера Бич на Мальте (6-е), немецкий Бинц (10 позиция).

Авторы рейтинга отметили, что на этих пляжах будет обеспечен безопасный отдых, так как даже в пик сезона не возникнет проблемы с соблюдением правил безопасности в связи с угрозой заболевания Covid-19.
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