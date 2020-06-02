Составлен список из 10 самых безопасных пляжей в Европе

Эксперты определили 10 самых безопасных пляжей Европы в условиях эпидемии коронавируса

Портал European Best Destinations составил список из 10 самых безопасных пляжей для летнего отдыха в Европе.





Участники рейтинга выбирались по уровню заболеваемости коронавирусом в регионе, а также по площади пляжа и количеству отдыхающих. Это позволило экспертам оценить возможность соблюдения безопасной дистанции для загорающих и плавающих. Помимо этого учитывались меры местных гостиниц по дезинфекции и социальному дистанцированию, пишет interfax.by





Из ближайших к Беларуси пляжных курортов в топ вошли латвийская Юрмала (8 место) и литовская Нида (9 место).





Мальта





Лидером рейтинга стала Превеза в Греции. Также в топ-10 включены португальские пляжи Компорта (2 позиция), Порту-Санту (4 место), Мейя Прайя (7-е), Хельская коса в Польше (3-е), Халикунас в греческом Корфу (5-е), Ривьера Бич на Мальте (6-е), немецкий Бинц (10 позиция).





Авторы рейтинга отметили, что на этих пляжах будет обеспечен безопасный отдых, так как даже в пик сезона не возникнет проблемы с соблюдением правил безопасности в связи с угрозой заболевания Covid-19.



